Qozogʻistonning qayerlarida harorat +5°C gacha koʻtariladi va qayerda -33°C gacha sovuq boʻlishi mumkin
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” sinoptiklari 2026-yil 12, 13 va 14-fevral kunlari uchun ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.
Sinoptiklarning maʼlumotlariga koʻra, mamlakatning katta qismi shimoli-gʻarbiy antitsiklon taʼsirida boʻladi, bu esa yogʻingarchiliksiz ob-havoni keltirib chiqaradi. Frontal qismlarning oʻtishi tufayli faqat mamlakatning janubida va janubi-sharqida yomgʻir va qor yogʻishi, baʼzan kuchli boʻlishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, meteorologlar mamlakat boʻylab kuchli shamol esishi va tuman tushishi, janubda va janubi-sharqda yaxvonlik va boʻron boʻlishi mumkinligini aniqladilar.
Harorat asta-sekin koʻtarilishi kutilmoqda:
gʻarbda kechasi harorat -15-25°C dan -2-12°C gacha, kunduzi esa -5-15°C dan -5°C dan +5°C gacha boʻladi;
shimolda va shimoli-gʻarbda kechasi harorat -20-31°C dan -15-25°C gacha, kunduzgi harorat esa -15-22°C dan -5-13°C gacha boʻladi.
markazda kechasi harorat -20-31°C dan -12-23°C gacha koʻtariladi, kunduzi esa -10-20°C dan -1-12°C gacha boʻladi.
Qozogʻiston sharqida kechasi sovuqroq boʻladi: -13-23°C dan -25-33°C gacha.