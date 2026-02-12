OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Qozogʻistonning qayerlarida harorat +5°C gacha koʻtariladi va qayerda -33°C gacha sovuq boʻlishi mumkin

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” sinoptiklari 2026-yil 12, 13 va 14-fevral kunlari uchun ob-havo maʼlumotlarini eʼlon qildi.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Sinoptiklarning maʼlumotlariga koʻra, mamlakatning katta qismi shimoli-gʻarbiy antitsiklon taʼsirida boʻladi, bu esa yogʻingarchiliksiz ob-havoni keltirib chiqaradi. Frontal qismlarning oʻtishi tufayli faqat mamlakatning janubida va janubi-sharqida yomgʻir va qor yogʻishi, baʼzan kuchli boʻlishi kutilmoqda.

    Bundan tashqari, meteorologlar mamlakat boʻylab kuchli shamol esishi va tuman tushishi, janubda va janubi-sharqda yaxvonlik va boʻron boʻlishi mumkinligini aniqladilar.

    Harorat asta-sekin koʻtarilishi kutilmoqda:

    gʻarbda kechasi harorat -15-25°C dan -2-12°C gacha, kunduzi esa -5-15°C dan -5°C dan +5°C gacha boʻladi;

    shimolda va shimoli-gʻarbda kechasi harorat -20-31°C dan -15-25°C gacha, kunduzgi harorat esa -15-22°C dan -5-13°C gacha boʻladi.

    markazda kechasi harorat -20-31°C dan -12-23°C gacha koʻtariladi, kunduzi esa -10-20°C dan -1-12°C gacha boʻladi.

    Qozogʻiston sharqida kechasi sovuqroq boʻladi: -13-23°C dan -25-33°C gacha.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!