    08:37, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Qozog‘istonning deyarli barcha hududini qor va bo‘ron qamrab oladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK sinoptiklari 20-22-noyabr kunlari respublikada kutilayotgan ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.

    Фото: Freepik

    Yaqin kunlarda, Qozog‘istonning katta qismida atmosfera jabhalarining o‘tishi munosabati bilan beqaror ob-havo kuzatiladi.

    “Qazgidromet” davlat korxonasi sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, yomg‘ir va qor shaklida yog‘ingarchilik kutilmoqda, shimoliy, markaziy va sharqiy hududlarda qor bo‘roni, yer muzlashi, kuchli shamol esishi mumkin. 

    “Faqat janubi-g‘arbda, janubda va 22-noyabr kuni mamlakatning g‘arbida va shimoli-sharqida antitsiklon shpazi ta’sirida yog‘ingarchiliksiz quruq ob-havo saqlanib qoladi”, - deyiladi xabarda. 

    Respublika bo‘ylab ham tuman tushishi mumkin. Haroratning sezilarli o‘zgarishi bashorat qilinmayapti.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Ёғингарчилик
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
