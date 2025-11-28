Qozog‘istonning aksariyat qismida tuman tushadi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK chorshanba kuni mamlakatning 13 ta hududi uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Qarag‘andi viloyatining sharqida kechasi va ertalab yaxvonlik hosil bo‘ladi, g‘arb, shimol va markazida esa tuman tushadi.
Ulitau viloyatining shimoli va sharqini kechasi va ertalab tuman qamrab oladi.
Mang‘istau viloyatining shimoli, sharqi va markazida ham tuman tushishi kutilmoqda.
Qizilo‘rda viloyatining shimoli va markazini tuman qoplaydi.
Atirau viloyatining shimolini kechasi va ertalab tuman qoplaydi.
Aqto‘be viloyatining shimolida kechasi va ertalab tumanli ob-havo hukmronlik qiladi.
Abay viloyatining g‘arbi, shimoli va markazida qor, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi. Kechasi va ertalab viloyatning sharqi va janubida tuman kuzatiladi. Shimol va janubda g‘arb, shimoli-g‘arbdan esgan shamol tezligi kunduzi 15-20 m/s gacha kuchayadi.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatining shimoli, sharqi va janubida qor, izg‘irin va yaxvonlik kutilmoqda. Kechasi va ertalab sharq va janubda tuman tushishi mumkin. Viloyatning g‘arbi va janubida g‘arb, shimoli-g‘arbdan esgan shamol tezligi kunduzi 15-20 m/s gacha kuchayadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushadi.
Aqmola viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushishi kutilmoqda.
Qostanay viloyatining shimoli, sharqi va janubida tuman tishishi mumkin.
Shimoliy Qozog‘iston viloyatining shimoli va sharqida qor yog‘ib, izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda. Kechasi va ertalab g‘arb va janubda tuman tushishi mumkin. Viloyatning shimoli, sharqi va janubida shimoli-g‘arb, g‘arbdan esgan shamol tezligi 15-20 m/s gacha kuchayadi.
Pavlodar viloyatining shimoli va sharqida tuman tushadi va yaxvonlik bo‘ladi.