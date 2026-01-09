08:35, 09 Январь 2026 | GMT +5
Qozog‘istonning aksariyat qismida quruq ob-havo saqlanib turadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 9-yanvar kuni Qozog‘iston uchun ob-havo va xavfli ob-havo sharoitlari haqida ma'lumot e'lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.
Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, mamlakatning aksariyat qismi antisiklon ta'sirida bo‘ladi, natijada asosan quruq ob-havo saqlanib turadi.
Faqat mamlakat g‘arbida atmosfera frontal qismlari o‘tishi bilan yomg‘ir, qor yog‘ishi va yaxvonlik hosil bo‘lishi kutilmoqda, shimolda esa yengil qor yog‘ishi va izg‘irin bo‘lishi mumkin. Mamlakat bo‘ylab tuman tushadi va kuchli shamol bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, 8-10-yanvar kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.