    Qozog‘istonda 29-dekabr kuni qor, yomg‘ir va yaxvonlik kutilmoqda

    ASTANA. Kazinform — "Qazgidromet" RDK Qozog‘istonda 29-dekabr kuni uchun ob-havo va xavfli ob-havo sharoitlari haqida prognoz e’lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Qozog‘istonning katta qismi shimoli-g‘arbiy siklon oqimi ta’sirida bo‘lib, mamlakatning shimoli-g‘arbi, shimoli va markaziga qor va bo‘ronlarni olib keladi. Shimoli-g‘arbida kechasi kuchli qor yog‘ishi, g‘arb, janub va janubi-sharqda yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) bo‘lishi kutilmoqda.

    Faqat antisiklon tufayli mamlakatning shimoli-sharqi va sharqida yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Mamlakat bo‘ylab tuman tushishi, yaxvonlik hosil bo‘lishi va kuchli shamol bo‘lishi kutilmoqda.

