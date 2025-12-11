Qozog‘istonda 11-dekabr kuni izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — 11-dekabr, payshanba kuni 16 ta viloyat va Almati shahrida bo‘ron bo‘yicha ogohlantirish e’lon qilindi, deb xabar beradi Kazinform "Qazgidromet" RDKga tayanib.
Abay viloyatining shimoli, sharqi va janubida kechasi qor yog‘adi va izg‘irin bo‘ladi. Viloyatning shimoli, janubi va markazida tuman tushadi. Shimoli-g‘arbdan esgan shamol janubi-sharqqa o‘zgarib, janub, sharq va markazda kechasi 15-20 m/s gacha yetadi.
Kechasi Aqmola viloyatining janubi va sharqida tuman bo‘lishi kutilmoqda. Viloyatning shimolida janubi-g‘arbdan esgan shamol 15-20 m/s gacha kuchayadi. Atirau viloyatining g‘arbi va janubida kechasi yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Kechasi va ertalab Almati viloyatining janubida tuman tushadi. Viloyatning shimoli, janubi va tog‘li hududlarida yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shamol sharq va janubi-sharqiy yo‘nalishda esadi, shimol va janubda 15-20 m/s tezlikda, viloyatning tog‘li hududlarida esa vaqti-vaqti bilan 24-29 m/s gacha yetadi. Viloyatning shimoli va tog‘li hududlarida kechasi -25 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
Almati shahridagi yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Aqto‘be viloyatining janubida kunduzi qor yog‘adi, izg‘irin va yaxvonlik bo‘ladi. Janubda janubi-sharq va sharqiy yo‘nalishda shamol esadi, viloyat markazida esa shamol tezligi 15-18 m/sgacha yetadi.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatining shimoli, sharqi va janubida kechasi va ertalab qor yog‘adi va izg‘irin bo‘ladi. Viloyatning shimoli, sharqi va janubida tuman tushadi. Viloyatning janubi-sharqi va janubida shimoli-g‘arbdan esgan shamol janubi-sharqqa siljib, tezligi 15-20 m/s ga yetadi.
Jambil viloyatida janubi-g‘arbiy va shimoli-sharqda shimoli-sharqdan shamollar esadi, tog‘li hududlarda 15-20 m/s tezlikda, shimoli-sharqda 23-28 m/s tezlikda, kunduzi vaqti-vaqti bilan 30 m/s yoki undan ko‘proq tezlikda esadi. Kunduzi tog‘li hududlarda qor yog‘adi va izg‘irin bo‘ladi, vaqti-vaqti bilan tuman tushadi.
Jetisu viloyatining sharqida va tog‘li hududlarida yaxvonlik hosil bo‘ladi, tuman tushadi va izg‘irin bo‘ladi. Sharqda shimoli-sharqdan shamol esadi, tog‘li hududlarda 15-20 m/s tezlikda, Olakol ko‘llari yaqinida vaqti-vaqti bilan 23-28 m/s tezlikda esadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushadi.
Kunduzi Qizilo‘rda viloyatining g‘arbi, janubi va markazida yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), yaxvonlik va izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda. Sharqdan 15-20 m/s tezlikda tezlikda shamol esadi, tezligi 25 m/s gacha yetishi mumkin.
Kunduzi Qarag‘andi viloyatining g‘arbi va janubida janubi-sharqdan shamol esadi, shamol tezligi 15-20 m/s gacha yetishi kutilmoqda.
Mang‘istau viloyatining markazida kechasi vaqti-vaqti bilan kuchli qor yog‘ishi, janub va markazda izg‘irin bo‘lishi kutilmoqda. Yaxvonlik hosil bo‘ladi. Kechasi va ertalab viloyatning g‘arbi va shimolida tuman tushadi. Janubda shimoli-sharqdan esgan shamol kechasi kuchayadi, viloyat markazida shamol tezligi 15-20 m/s gacha yetishi kutilmoqda.
Pavlodar viloyatining g‘arbi va shimolida tuman tushadi.
Kechasi Shimoliy Qozog‘iston viloyatining janubida tuman tushadi. Janubi-g‘arbdan esgan shamol viloyatning g‘arbi, shimoli va sharqida kechasi 15-20 m/s gacha, kunduzi esa 15-20 m/s gacha kuchayadi.
Turkiston viloyatining tog‘li hududlarida kunduzi yaxvonlik hosil bo‘ladi. Viloyatning tog‘li hududlarida qor yog‘adi. Viloyatning janubida tuman tushadi. Sharqdan esgan shamol viloyatning g‘arbi, shimoli va tog‘li hududlarida 15-20 m/s gacha, tog‘li dovonlarda esa 23-28 m/s gacha kuchayadi.
Ulitau viloyatida janubi-sharqdan esgan shamol viloyatning shimoli, sharqi va janubida 15-20 m/s gacha, shimolda esa kunduzi vaqti-vaqti bilan 23 m/s gacha kuchayishi kutilmoqda.