OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Qozog‘iston dzyudo jamoasi Osiyo o‘smirlar o‘yinlarini 14 ta medal bilan yakunladi

    ASTANA. Kazinform — Qozog‘iston yoshlar jamoasi Manama (Bahrayn) shahrida bo‘lib o‘tgan Osiyo yoshlar o‘yinlarida 4 ta oltin, 5 ta kumush va 5 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.

    дзюдочилар
    Фото: Қозоғистон дзюдо федерацияси

    Qozog‘iston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati xabar berishicha, ushbu sport turi bo‘yicha musobaqalar ikki kun davom etdi.

    Milliy terma jamoadan Adiljan Nurbeken (-50 kg), Bekali Yerken (-66 kg), Fatima Supg‘aliyeva (-52 kg) va Aysha Altay (-70 kg) chempion bo‘ldilar.

    Aslan Yerg‘aliyev (-55 kg), Alua Baltabay (-48 kg), Seyfil Dauletkerey (-73 kg), Chingizxon Tangirbergen (-90 kg) va Adiljan Jaudinov (+90 kg) kumush medalni qo‘lga kiritdi.

    Adiya Janaxmet (-40 kg), Inju Sahabadin (-44 kg), Inju Jumajan (-57 kg), Azima Serik (-63 kg) va Tog‘jan To‘lebay (+70 kg) Qozog‘iston savatchasiga bronza medallarini qo‘shib qo‘ydilar.

    Osiyo o‘yinlarining dzyudo musobaqasida 31 mamlakatdan jami 182 nafar yosh tatami ustasi ishtirok etdi. Qozog‘iston terma jamoasi umumiy medallar jadvalida 2-o‘rinni egalladi.

    Eslatib o‘tamiz, avvalroq qozog‘istonlik ikki dzyudochi oltin medalni qo‘lga kiritgani haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Дзюдо Осиё ўйинлари Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!