Qozog‘iston dipfeyklar uchun javobgarlik joriy qiladi
ASTANA. Kazinform — Qozog‘iston dipfeyklarni yaratgan va tarqatganlar uchun javobgarlik joriy qiladi.
Sun’iy intellekt va raqamli rivojlanish vaziri o‘rinbosari Dmitriy Mun sun’iy intellekt to‘g‘risidagi qonunda tegishli normalar belgilanishini e’lon qildi.
- Dipfeyklar uchun javobgarlik bo‘ladi. Sun’iy intellekt to‘g‘risidagi qonunda tegishli normalar mavjud bo‘ladi. Shu munosabat bilan, agar sun’iy intellekt yordamida yaratilgan mahsulotlar bo‘lsa, iste’molchilar bundan xabardor bo‘lishlari kerak. Shuning uchun qonunchilikda ma’muriy javobgarlikka oid jazo va tegishli normalar ko‘zda tutiladi. Biz bu boradagi ishchi guruh tarkibidamiz, — dedi u Parlament Majilisida muxbirlarning savollariga javob berar ekan.
