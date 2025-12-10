Qarmet раҳбари Президентга кўмир ва кончиликни ривожлантириш дастурини тақдим этди
ASTANА. Кazinform – “Qarmet” АЖ директорлар кенгаши раиси Андрей Лаврентьев ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга компаниянинг жорий йилдаги фаолиятининг дастлабки натижалари ва инвестиция дастурини амалга оширишнинг асосий йўналишларини тақдим этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Компания фаолияти ижобий динамикани кўрсатмоқда. Сўнгги икки йил ичида пўлат ишлаб чиқариш 22 фоизга, кўмир концентрати 26 фоизга ва темир рудаси 32 фоизга ошди. Ишлаб чиқариш таннархи 28 фоизга камайди ва ишлаб чиқарилган русумлар тури 260 дан 350 гача ошди.
Андрей Лаврентьев 9 та йирик инвестиция лойиҳасидан иборат комплекс дастурнинг амалга оширилиши ҳақида маълумот берди. Ушбу ташаббус мамлакатда пўлат ишлаб чиқаришни тизимлаштириш ва металл прокати импортини камайтиришга қаратилган. Бундан ташқари, атом электр станциялари қуриш учун маҳсулотларни ўз ичига олган янги юқори сифатли пўлат русумларини ишлаб чиқариш бошланди.
Президентга кўмир ва кончилик соҳасини ривожлантириш дастури тақдим этилди. Меҳнат хавфсизлиги ва ижтимоий ташаббусларга алоҳида эътибор қаратилди. Компаниянинг тиббий ва таълим ташкилотлари модернизация қилинмоқда. Компания ва касаба уюшмалари ўртасида янги жамоа шартномаси тузилди. Ҳужжатда 35 минг ишчига ижтимоий кафолатлар бериш кўзда тутилган.
Давлат раҳбарига Qarmet қошида йирик металлургия кластери ташкил этилгани ҳақида ахборот берилди. Бу кичик ва ўрта корхоналарга хомашёни чуқур қайта ишлаш имконини беради. Дастур “Байтерек” миллий инвестиция холдинги билан биргаликда амалга оширилади. Шунингдек, машинасозлик заводларини ишлаб чиқаришда маҳаллий пўлатдан фойдаланиш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.
Учрашув якунида Президент Qarmet металлургия мажмуасида амалга оширилган ишларни ижобий баҳолади ва ривожланиш режасини қўллаб-қувватлашини билдирди. Шунингдек, у корхонани ҳар томонлама модернизация қилиш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш, экологик вазиятни яхшилаш ва машинасозлик ишлаб чиқаришни жонлантириш бўйича чора-тадбирларни давом эттириш муҳимлигини таъкидлади.
