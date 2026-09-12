Пуллик йўлларда қандай қилиб маблағни тежаш мумкин: ҳайдовчилар учун муҳим маслаҳат
ASTANA. Kazinform – Қозоғистондаги пуллик йўллардан фойдаланганда тўлов усулини тўғри танлаш орқали харажатларни камайтириш мумкин. Ҳайдовчилар учун олдиндан тўлов, абонемент ва RFID-белги мавжуд. Айрим пуллик йўл участкаларида йўл ҳақи тўлов сафардан олдин ёки кейин амалга оширилишига қараб ўзгаради.
«Қазавтожол» маълум қилишича, маблағни тежашнинг энг оддий усули – сафарга чиқишдан олдин транспорт воситаси балансини тўлдириш. Масалан, узунлиги 60,75 километр бўлган Щучинск – Кўкшетау пуллик йўл участкасида енгил автомобиль учун олдиндан тўлов тахминан 117,21 тенге, кейин тўланганда эса 140,56 тенгени ташкил этади.
Юк кўтариш қуввати 15 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобили учун бу сумма тегишлича тахминан 2 495,1 ва 2 940,57 тенгени ташкил этади. Доимий равишда қатнайдиган транспорт воситалари, айниқса юк ташувчилар учун бундай фарқ сезиларли тежам беради.
Олдиндан тўлов қилиш тартиби оддий: пуллик йўл участкасига киришдан олдин транспорт воситасининг давлат рақамига боғланган балансда зарур маблағ бўлиши керак. Шунинг учун узоқ йўлга чиқишдан аввал балансни текшириб, зарур бўлса, олдиндан тўлдириб қўйиш тавсия этилади. Ҳисобдаги маблағ ва тўловлар тарихини KazToll шахсий кабинети орқали назорат қилиш мумкин.
Пуллик йўллардан мунтазам фойдаланадиган ҳайдовчилар учун «ҚазАвтоЖол» RFID-белгиларни жорий этган. Белги транспорт воситасига ўрнатилади ва унинг давлат рақами ҳамда фойдаланувчининг шахсий ҳисоб рақамига боғланади. Автомобиль пуллик йўл участкасидан ўтганда, тизим уни автоматик равишда аниқлаб, тўловни балансдан ечиб олади.
RFID-белгининг ўзи қўшимча чегирма бермайди. Унинг асосий афзаллиги – тўлов жараёнини автоматлаштириш. Ҳайдовчи ҳар бир сафар учун алоҳида тўлов қилишга эҳтиёж сезмайди. RFID-белгилар тўлов ундириш пунктларида бепул берилади.
Харажатларни камайтиришнинг яна бир усули – абонемент. У тегишли пуллик йўл участкаларига туташ аҳоли пунктларида рўйхатдан ўтган транспорт воситалари учун мўлжалланган. Абонементни 30 ёки 365 кунга расмийлаштириш мумкин. Бир йўналиш бўйлаб ҳар куни қатнайдиган ҳайдовчилар учун ҳар бир сафар учун алоҳида тўлов қилишдан кўра, бу усул анча фойдали бўлиши мумкин.
Қисқача айтганда, вақти-вақти билан сафар қиладиган ҳайдовчилар учун – олдиндан тўлов, мунтазам фойдаланувчилар учун – RFID, пуллик йўлларга туташ аҳоли пунктлари аҳолиси учун эса абонемент самарали ҳисобланади.
«ҚазАвтоЖол» МК» АЖ тўловларни амалга оширишда фақат расмий каналлардан фойдаланишни ҳамда SMS ёки мессенжерлар орқали келган шубҳали ҳаволаларни очмасликни эслатади. Баланс, қарздорлик ва пуллик йўллар ҳақидаги маълумотларни KazToll тизимининг расмий сервислари орқали ёки 1403 рақамли колл-марказга мурожаат қилиб билиш мумкин”, – дейилади хабарда.
Асосий қоида оддий: пуллик йўлда сафар қилишни режалаштиряпсизми – балансни олдиндан текширинг. Бу ҳам қулай, ҳам тежамкор.