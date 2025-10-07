15:29, 07 Октябрь 2025 | GMT +5
Пуллик йўллар: Ҳайдовчилар 2025 йилда улардан неча марта фойдалангани маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — Йил бошидан буён ҳайдовчилар мамлакатнинг пуллик йўлларида 54 миллион мартадан ортиқ ҳаракатланган, деб хабар беради «ҚазАвтоЖол» МК матбуот хизмати.
Қуйида пуллик йўллар рўйхати келтирилган:
- Алмати – Қонаев (8,9 млн.)
- Чимкент – Ўзбекистон чегараси (6,98 млн.)
- Чимкент – Тараз (4,93 млн.)
- Тараз - Қайнар (4,09 млн.)
- Чимкент – Қизилўрда (3,6 млн.)
- Астана – Темиртау (3,4 млн.)
- Қонаев – Талдиқўрған (3 млн.)
- Астана – Щучинск (2,94 млн.)
- Щучинск - Кўкшетау (2,53 млн.)
- Астана – Павлодар (1,94 млн.)
- Алмати - Қорғас (1,82 млн.)
- Қизилўрда – Орол (1,34 млн.)
- Қостанай – Денисовка (1,33 млн.)
- Кўкшетау – Петропавл (1,31 млн.)
- Тараз айланма йўли (1,31 млн.)
- Павлодар - Семей - Қалбатау (998 минг)
- Балқаш — Бурибайтал (974 минг)
- Ақтўбе — Россия чегараси (Оренбург) (962 минг)
- Павлодар — Россия чегараси (Омск) (659 минг)
- Қостанай — Россия чегараси (Троицк) (615 минг)
- Орал — Россия чегараси (Самара) (609 минг)
- Шу — Бурибайтал (492 минг)
- Орал — Россия чегараси (Саратов) (435 минг)
- Қандиағаш — Мақат (385 минг)
- Бейнеу — Ақжигит (Ўзбекистон чегараси) (127 минг)
- Ушарал-Достиқ (29 минг).