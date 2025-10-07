OZ
    Пуллик йўллар: Ҳайдовчилар 2025 йилда улардан неча марта фойдалангани маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform — Йил бошидан буён ҳайдовчилар мамлакатнинг пуллик йўлларида 54 миллион мартадан ортиқ ҳаракатланган, деб хабар беради «ҚазАвтоЖол» МК матбуот хизмати.

    ақылы жол
    Фото: "ҚазАвтоЖол" ҰК

    Қуйида пуллик йўллар рўйхати келтирилган:

    1. Алмати – Қонаев (8,9 млн.)
    2. Чимкент – ​​Ўзбекистон чегараси (6,98 млн.)
    3. Чимкент – ​​Тараз (4,93 млн.)
    4. Тараз - Қайнар (4,09 млн.)
    5. Чимкент – ​​Қизилўрда (3,6 млн.)
    6. Астана – Темиртау (3,4 млн.)
    7. Қонаев – Талдиқўрған (3 млн.)
    8. Астана – Щучинск (2,94 млн.)
    9. Щучинск - Кўкшетау (2,53 млн.)
    10.  Астана – Павлодар (1,94 млн.)
    11.  Алмати - Қорғас (1,82 млн.)
    12.  Қизилўрда – Орол (1,34 млн.)
    13.  Қостанай – Денисовка (1,33 млн.)
    14.  Кўкшетау – Петропавл (1,31 млн.)
    15.  Тараз айланма йўли (1,31 млн.)
    16.  Павлодар - Семей - Қалбатау (998 минг)
    17.  Балқаш — Бурибайтал (974 минг)
    18.  Ақтўбе — Россия чегараси (Оренбург) (962 минг)
    19.  Павлодар — Россия чегараси (Омск) (659 минг)
    20.  Қостанай — Россия чегараси (Троицк) (615 минг)
    21.  Орал — Россия чегараси (Самара) (609 минг)
    22.  Шу — Бурибайтал (492 минг)
    23.  Орал — Россия чегараси (Саратов) (435 минг)
    24.  Қандиағаш — Мақат (385 минг)
    25.  Бейнеу — Ақжигит (Ўзбекистон чегараси) (127 минг)
    26.  Ушарал-Достиқ (29 минг).
