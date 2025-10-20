12:36, 20 Октябрь 2025 | GMT +5
Пулково аэропортида йўловчи самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди
ASTANA. Kazinform - Санкт-Петербургдаги Пулково аэропорти барча рейсларни вақтинча тўхтатди, дея хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.
Бокуга кетаётган самолёт учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди.
Ҳодиса бартараф этилмагунча аэропорт фаолияти тўхтатилди, бироқ кейинроқ қайта тикланди.
Йўловчилар ва экипаж аъзолари жабрланмаган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гонконгда Boeing юк самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиб, денгизга қулагани ҳақида хабар қилинганди.