OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:36, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пулково аэропортида йўловчи самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди

    ASTANA. Kazinform - Санкт-Петербургдаги Пулково аэропорти барча рейсларни вақтинча тўхтатди, дея хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.

    В аэропорту Пулково пассажирский самолет выкатился за пределы полосы
    Фото: Pexels

    Бокуга кетаётган самолёт учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди.

    Ҳодиса бартараф этилмагунча аэропорт фаолияти тўхтатилди, бироқ кейинроқ қайта тикланди.

    Йўловчилар ва экипаж аъзолари жабрланмаган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гонконгда Boeing юк самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетиб, денгизга қулагани ҳақида хабар қилинганди.

    Теглар:
    Самолёт Жаҳон янгиликлари Аэропорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!