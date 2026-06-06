Психикани дориларсиз мустаҳкамлашнинг оддий усули: хавотир ва депрессияда нима ёрдам беради
ASTANA. Kazinform - Финляндиянинг Оулу университети мутахассислари ўрта ёшдаги одамларнинг руҳий саломатлиги учун нафақат жисмоний фаоллик, балки унинг интенсивлиги ҳам муҳимлигини аниқладилар деб хабар беради Kazinform.
Тадқиқотга кўра, Oulun yliopistoнинг хабар беришича, ўртача ва интенсив жисмоний машқлар бемалол сайр қилиш каби енгил машғулотларга қараганда хавотир ва тушкунлик аломатларини камайтиришда самаралироқ. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кунига ҳатто 30 дақиқа шундай машқлар ҳам ҳиссий фаровонликни сезиларли даражада яхшилайди.
Шунингдек, тадқиқотчилар тўлақонли уйқунинг аҳамиятини ҳам таъкидладилар. Етарли дам олмаслик хавотир даражасининг ошиши ва депрессив аломатларнинг кучайиши билан боғлиқ экани аниқланган.
Тадқиқотда қарийб 4,5 минг нафар киши иштирок этди. Олимлар руҳий саломатликни сақлашнинг энг самарали усули мунтазам равишда ўртача ёки юқори интенсивликдаги жисмоний машқлар билан шуғулланиш ва етарли даражада уйқу олиш эканлиги ҳақида хулосага келдилар.