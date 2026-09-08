Президентнинг юксак ишончини оқлашимиз керак — Олжас Бектенов
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов янги Конституция кучга кирган тарихий даврда Ҳукумат олдида турган асосий вазифаларни санаб ўтди.
Бугун Қурултой сайловидан кейин янгиланган таркибдаги Ҳукуматнинг биринчи йиғилиши бошланди.
— Янги Конституция кучга кирган ва давлатимиз сиёсий ва иқтисодий модернизация сари қадам қўйган тарихий даврда барчамиз мамлакатимизнинг янада ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш учун комплекс чоралар кўришга мажбурмиз. Давлат раҳбари томонидан барча йўналишлар ва соҳаларда белгиланган вазифаларни тизимли ва комплекс амалга ошириш зарур, — деб таъкидлади Бош вазир.
Ҳукумат раҳбарининг сўзларига кўра, "Қонун ва интизом" ва "Тоза Қозоғистон" конституциявий тамойиллари доимо юқори даражада бўлиши керак. Ҳукумат иши кенг қамровли чоралар кўриш орқали жадал суръатларда давом этиши керак.
— Ҳозир тўлиқ масъулиятни ўз зиммамизга олиш ва аниқ натижаларга эришиш учун зарур қарорларни тезда қабул қилиш вақти келди. Биз ҳаммамиз Президентнинг юксак ишончини тўлиқ оқлашимиз керак, — деди Олжас Бектенов.