Президентнинг навбатдаги сайлови ваколат муддати тугашига камида 2 ой қолганда ўтказилади – ислоҳот
ASTANA. Kazinform – Мамлакат Конституциясининг 41-моддасига ўзгартириш киритилиб, Президентнинг навбатдаги сайлови унинг ваколат муддати тугашига камида 2 ой қолганда ўтказилади деб белгиланади. Бу ҳақда Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг иккинчи йиғилишида Адлия вазири Ерлан Сарсембаев маълум қилди.
“Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 41-моддаси Президентнинг навбатдаги сайловларини тайинлаш ва ўтказиш тартибини тартибга солиб, олий давлат ҳокимиятини янгилаш учун конституциявий асос яратади. Конституцияда сайлов ўтказиш куни аниқ белгилаб қўйилган, яъни декабрь ойининг биринчи якшанбаси деб кўрсатилган. Бундай норма турли объектив ҳолатларни ҳисобга олишга имкон бермайди ва ваколат муддати тугаши билан сайлов куни ўртасида вақт фарқига олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан Конституциянинг 41-моддасида Президентнинг навбатдаги сайлови унинг ваколат муддати тугашига камида 2 ой қолганда ўтказилади, деб назарда тутилиши айтилди”, — деди Ерлан Сарсембаев.
Вазирнинг сўзларига кўра, ушбу таҳрирда Давлат раҳбарининг сайлов санаси унинг ваколат муддати тугашига тўғри келиши белгиланади, бу эса ҳуқуқий аниқликни таъминлайди ва мослашувчанликни оширади.
“Шу билан бирга, Президент сайловининг президентлик электорал цикл билан тўғри келмаслиги талаби сақланади. Шунингдек, Конституциянинг 41-моддасидан тегишли бандни олиб ташлаш таклиф қилинмоқда. Ушбу бандга мувофиқ, муддатидан олдин Президентлик сайловлари республика Президентининг қарори билан эълон қилинади ва конституциявий қонун билан белгиланган муддатларда ўтказилади”, - деди вазир.