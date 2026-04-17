    16:40, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Президентнинг Анталия форумидаги иштироки халқаро ОАВ ва меҳмонларнинг қизиқишини уйғотди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг V Анталия дипломатик форумидаги иштироки халқаро матбуот вакиллари ва меҳмонларнинг қизиқишини уйғотди, деб хабар беради БОРТ N1 Теlegram-канали.

    Давлат раҳбари ҳозирда панел муҳокамасида иштирок этмоқда ва саволларга жавоб бермоқда.

    Оммавий ахборот воситалари, сиёсатчилар ва дипломатлар тадбирга катта эътибор қаратмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатик форумининг панел сессиясида иштирок этиш учун NEST конгресс марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

    «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» мавзусидаги етакчилар муҳокамасида Шимолий Македония президенти Гордана Силяновска-Давкова ва Грузия бош вазири Ираклий Кобахидзе  иштирок этади.

    Модератор — Туркия Буюк Миллат Мажлиси аъзоси, собиқ ташқи ишлар вазири Мавлуд Човушўғлу.

