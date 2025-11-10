Президентга Олий аудитор палатасининг 2026 йилга мўлжалланган режаси тақдим этилди
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Олий аудитор палатаси раиси Алихан Смаиловни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ақорда томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Қасим-Жомарт Тоқаевга палатанинг жорий йилнинг тўққиз ойи давомидаги фаолияти ва 2026 йилга мўлжалланган режаси тўғрисидаги ҳисобот тақдим этилди.
Алихан Смаиловнинг сўзларига кўра, давлат аудиторлари умумий қиймати 32 триллион тенгега тенг 18 та йирик аудит ўтказган. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 22,8 триллион тенгега кўп.
— Президентга давлат фойдасига 112 миллиард тенге ундирилгани маълум қилинди. Аниқланган камчиликларни бартараф этиш учун Ҳукумат ва аудиторлик субъектларига 96 та тавсия ва 800 га яқин мажбурий кўрсатмалар юборилди. Аудит натижаларига кўра 42 та материал ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига юборилди, — дейилади хабарда.
Алихан Смаилов Олий аудитор палатаси фаолиятини рақамлаштириш доирасида аудит ишларининг барча босқичларини автоматлаштирадиган ахборот тизими жорий этилганини маълум қилди. Палата келгуси йилда 40 га яқин аудит текшируви ўтказишни режалаштирмоқда. Хусусан, аудит ишлари маҳаллий фармацевтика ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш, инвестицияларни жалб қилиш, автомобиль йўлларини ривожлантириш, давлат ахборот сиёсати, "Қазақтелеком" АЖ, "Қазпочта" АЖ ва Ички ишлар вазирлигининг Жиноят-ижроия тизими қўмитаси, шунингдек, бошқа муассасаларни қамраб олади.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев давлат аудитини такомиллаштириш бўйича бир қатор аниқ кўрсатмалар берди.
