Ақордада Қозоғистонда падел спортини ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди
ASTANА. Кazinform — Қосим-Жомарт Токаев Халқаро падел федерацияси (FIP) президенти Луижи Карраро ва Premier Padel жаҳон профессионал тури раиси Нассер Бен Ганим Ал-Хелайфини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида Қозоғистонда паделни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бугунги кунда мамлакатда 1,5 мингдан ортиқ ўйинчини бирлаштирган ҳамжамият шакллантирилди ва 16 та вилоятда ҳудудий федерациялар ташкил этилди.
Президент давлат оммавий спортни ривожлантириш ва замонавий инфратузилмани яратишга алоҳида эътибор қаратаётганини таъкидлади.
Ҳозирда мамлакатда падел учун 17 та корт мавжуд. 2027 йилда Алматида халқаро стандартларга жавоб берадиган 10 та кортга эга ADD PADEL ARENA спорт мажмуасини очиш режалаштирилган. Марказий Осиёдаги замонавий спорт иншоотларидан бирига айланадиган ушбу арена Premier Padel даражасидаги турнирларни ташкил қила олади.
Президент футболни ривожлантириш масаласига алоҳида тўхталиб ўтди
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда футбол клубларини хусусийлаштириш ва рақобат муҳитини яратиш бўйича чоралар кўрилаётганига эътибор қаратди.
Президент Нассер Ал-Хелайфига УEФА Ижроия қўмитаси аъзоси ва "Пари Сен-Жермен" клуби акциядори сифатида футболни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди.
Учрашув якунида Давлат раҳбари Қозоғистон ва Халқаро падел федерацияси ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш мамлакатда ушбу спорт турини ривожлантириш ва машҳурлигини оширишга ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
