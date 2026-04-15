Президентга АХММнинг 2025-2026 йилларга мўлжалланган натижалари ва ривожланиш режаси тақдим этилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари “Астана” халқаро молия маркази (АХММ) директори Ренат Бектуровни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентга АХММнинг 2025 йилдаги ва 2026 йилнинг биринчи чорагидаги фаолиятининг асосий натижалари, шунингдек, Марказни янада ривожлантириш режаси тақдим этилди.
Марказ ташкил этилганидан бери жалб қилинган инвестициялар ҳажми 21,5 миллиард долларга етди (2025 йилдан бери - 7,2 миллиард доллар). Марказ бошқарувидаги активларнинг умумий ҳажми 5,4 миллиард долларни ташкил этди.
Ренат Бектуровнинг сўзларига кўра, АХММ иштирокчилари мамлакат бюджетига 284,3 миллиард тенге солиқ тўладилар (2026 йил 1 январь ҳолатига кўра), ўтган йилнинг ўзида 135,9 миллиард тенге ўтказдилар. Солиқ тушумларининг ўсишига асосан иштирокчилар сонининг кўпайиши ва уларнинг фаолиятининг жонланиши таъсир кўрсатди. Масалан, 2025 йилдан бери 1800 дан ортиқ янги компаниялар рўйхатдан ўтказил ди. Марказ иштирокчиларининг умумий сони 5400 дан ошди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга АХММ органлари ва ташкилотлари томонидан амалга оширилган ишлар натижалари ҳақида маълумот берилди. AIX биржаси ташкил этилганидан бери қарз ва акциядорлик капитали ҳажми 12,4 миллиард долларга ошди. 2023-2025 йиллардаги савдо ҳажми 4 миллиард долларга етди.
Ўтган йилдан бери АХММ суди ва Халқаро арбитраж маркази 1600 дан ортиқ ишни кўриб чиқди ва уларнинг умумий сони 4900 дан ошди.
Давлат раҳбарига авиация-молиявий экотизимни ривожлантириш мақсадида Aviation Finance Hubнинг ишга туширилиши ҳақида маълумот берилди. Ушбу ташаббус самолётларни молиялаштириш ва лизингга олишни ривожлантириш, саноат тажрибасини оширишга қаратилган. АХММ шунингдек, геологик қидирувнинг дастлабки босқичларида лойиҳаларга инвестицияларни жалб қилишга қаратилган махсус платформани ишга туширди. Марказ венчур фондлари ва студиялар ҳамда краудфандинг платформаларини очиш орқали минтақадаги ижодий саноатни қўллаб-қувватлаш учун экотизимни ривожлантирмоқда.
Учрашув якунида Давлат раҳбари Марказни янада ривожлантириш бўйича бир қатор вазифаларни қўйди. Шу муносабат билан у АХММнинг халқаро обрўсини мустаҳкамлаш, тартибга солиш муҳитини яхшилаш, мамлакатга капитал жалб қилиш учун энг қулай шароитларни яратиш ва Қозоғистон молия бозорини ривожлантириш мақсадида Марказ тажрибасини кенг тарқатиш зарурлигини таъкидлади.
