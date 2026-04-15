Президент БМТ Бош котибининг Сув ресурслари бўйича махсус вакилини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари БМТ Бош котибининг Сув ресурслари бўйича махсус вакили Ретно Марсудини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда глобал ва минтақавий кун тартибидаги сув ресурсларининг асосий масалалари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев сув Қозоғистон учун стратегик ресурс эканлигини, минтақада барқарор ривожланиш, экологик хавфсизлик ва барқарорлик билан бевосита боғлиқлигини таъкидлади.
Президент ушбу соҳада халқаро ҳамкорликнинг янада самарали архитектурасини шакллантиришнинг алоҳида аҳамиятига эътибор қаратди.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари БМТ доирасида Халқаро сув ташкилотини тузиш ташаббусига алоҳида эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, бу қадам сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, сув билан боғлиқ муаммолар бўйича халқаро мувофиқлаштириш механизмини кенгайтириш ва барқарор ечимларни илгари суриш бўйича глобал саъй-ҳаракатларга янги туртки беради.
Яқин кунларда Астанада бўлиб ўтадиган Минтақавий экологик саммитда ушбу тузилмани шакллантириш параметрлари ва истиқболларини батафсил муҳокама қилишга қаратилган халқаро маслаҳатлашувларнинг биринчи босқичини бошлаш режалаштирилган.
Шунингдек, жорий йилнинг декабрь ойида Абу-Дабида бўлиб ўтадиган БМТнинг Сув ресурслари бўйича конференцияси соҳадаги муаммоларни ҳал қилишда ўзаро келишилган ёндашувларни ишлаб чиқиш учун платформа бўлиб хизмат қилиши таъкидланди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ретно Марсуди Марказий Осиё минтақасида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш масаласи бўйича фикр алмашдилар.
