    Президент Жамбил вилоятидаги фармацевтика корхоналари фаолияти билан танишди

    ТАRAZ. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Жамбил вилоятига амалий ташрифи “Амир ва Д” масъулияти чекланган жамияти фаолияти билан танишишдан бошланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Корхона тиббий буюмлар ва дори-дармонлар ишлаб чиқаради.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президентга тиббий буюмлар ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича асосий цехнинг фаолияти кўрсатилди.

    фармацевтика корхонаси
    Фото: Ақорда

    “Амир ва Д” МЧЖ ижтимоий аҳамиятга эга касалликларни ташхислаш учун кенг турдаги экспресс тестларни ишлаб чиқаради. Ушбу маҳсулотлар гепатит В ва C, ОИВ инфекцияси, миокард инфаркти, шунингдек, гиёҳванд моддалар ва психотроп моддаларни аниқлаши мумкин.

    фармацевтика корхонаси
    Фото: Ақорда

    Корхонада 200 дан ортиқ турдаги тиббий буюмлар мавжуд. Бугунги кунда компанияда 94 нафар ходим ишлайди.

    Давлат раҳбарига «Super-pharm» фармацевтика компаниясининг фаолияти ҳақида ахборот берилди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бу мамлакатдаги тиббий буюмлар ишлаб чиқарувчи етакчи корхоналардан биридир. Заводда 600 дан ортиқ киши ишлайди.

    фармацевтика корхонаси
    Фото: Ақорда

    Компания ички бозорда бир марталик тиббий буюмларга бўлган талабнинг 30 фоизини таъминлайди.

    Хусусан, корхона турли операциялар учун жарроҳлик ва процедура тўпламлари, барча турдаги тиббий ниқоблар, бир марталик ҳимоя кийимлари, санитария-гигиена воситалари ишлаб чиқаради. Бундан ташқари, тиббий шприцлар, инфузион ва қон қуйиш тизимлари ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилади.

    Тоқаев корхона жамоаси билан
    Фото: Ақорда

    Президент маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантириш импортга қарамликни камайтириш ва миллий соғлиқни сақлаш тизимини мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Жамбил вилоятига амалий ташриф билан борди.

