Президент Япония Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборди
ASTANА. Кazinform – Ақорда Давлат раҳбари Япония Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборганини маълум қилди.
— Президент Япониянинг Кумамото префектурасида содир бўлган ва кўплаб фуқароларнинг ҳаётига зомин бўлган даҳшатли зилзила туфайли Бош вазир Санаэ Такаичига, яқинларини йўқотганларнинг оилаларига ва Япония халқига ҳамдардлик билдирди, — дейилади хабарда.
Қасим-Жомарт Тоқаев марҳумнинг қариндошларига сабр-тоқат ва жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилаб қолди.
Шуни таъкидлаш керакки, Япониядаги кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 35 кишига етди.