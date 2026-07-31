KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Япония Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборди

    ASTANА. Кazinform – Ақорда Давлат раҳбари Япония Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборганини маълум қилди.

    Президент Япония Бош вазирига ҳамдардлик телеграммасини юборди
    Фото: Ақорда

    — Президент Япониянинг Кумамото префектурасида содир бўлган ва кўплаб фуқароларнинг ҳаётига зомин бўлган даҳшатли зилзила туфайли Бош вазир Санаэ Такаичига, яқинларини йўқотганларнинг оилаларига ва Япония халқига ҳамдардлик билдирди, — дейилади хабарда.

    Қасим-Жомарт Тоқаев марҳумнинг қариндошларига сабр-тоқат ва жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилаб қолди.

    Шуни таъкидлаш керакки, Япониядаги кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 35 кишига етди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф