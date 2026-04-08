Президент Яқин Шарқдаги сулҳ битимини олқишлайди
ASTANА.Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф ва Покистон Қуролли Кучлари Бош қўмондони, фельдмаршал Асим Мунир воситачилигида Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатларни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ тузиш бўйича эришилган келишувни олқишлайди. Бу ҳақда ҚР Президентининг маслаҳатчиси — матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.
— Ушбу келишув АҚШ Президенти Дональд Трамп ва Эрон олий раҳбариятининг, шунингдек, ҳарбий можарога алоқадор мамлакатларнинг хайрихоҳлиги ва оқилона ҳаракатлари туфайли мумкин бўлди. Давлат раҳбари жаҳон савдосини ривожлантириш ва барча давлатларнинг иқтисодий фаровонлиги учун шароит яратиш мақсадида эришилган сулҳ битими узоқ муддатли характерга эга бўлишига умид билдирди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Эрон икки ҳафталик сулҳга рози бўлди: музокаралар Исломободда бошланади.