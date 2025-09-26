Президент Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Давлат раҳбарлари икки томонлама муносабатларнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилдилар, Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорлик стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида изчил ривожланиб бораётганини таъкидладилар, — дейилади хабарда.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин савдо-иқтисодий, жумладан, энергетика, саноат ва транспорт соҳаларида аввал эришилган келишувларни амалга ошириш масалаларини кўриб чиқди. Маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга эътибор қаратилди.
Суҳбат чоғида Қозоғистон Президентининг Россия Федерациясига давлат ташрифига тайёргарликнинг боришига алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашдилар.
