Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин телефон орқали гаплашди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари мавқедошини Анкориж шаҳрида АҚШ Президенти Дональд Трамп билан учрашув якунлари билан табриклади.
Президентнинг сўзларига кўра, музокаралар Америка томони томонидан Россиянинг Украина бўйича позициясини яхшироқ тушунишига ёрдам берди. Бу мураккаб масала ечимини топишда умумий тил топишга ёрдам беради.
Қасим-Жомарт Тоқаев Аляскадаги саммитни Россиянинг халқаро мавқеини мустаҳкамлаш ва жаҳон миқёсида ўзаро ҳамжиҳатлик нуқтаи назаридан муҳим учрашув, деб ҳисоблайди.
Давлат раҳбари ташриф муваффақиятли ташкил этилганини таъкидлади. Ана шундай мураккаб шароитда бу катта сиёсий аҳамиятга эга.
Ўз навбатида Владимир Путин мавқедошига Аляскада бўлиб ўтган музокараларнинг айрим аниқ жиҳатлари ҳақида маълумот берди.
Суҳбат якунида Қозоғистон Президенти Россия Президентига энергетика соҳасидаги конструктив ҳамкорлик учун миннатдорчилик билдирди.
