    Президент Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шарифга ҳамдардлик телеграммаси йўллади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистондаги сув тошқинлари ва кучли ёмғирлар оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жароҳатлангани муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    – Ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдираман ва қайғусга шерикман. Жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилайман, — дейилади телеграммада.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Прабово Субиантони Индонезия Республикаси мустақиллигининг 80 йиллиги билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
