15:20, 17 Август 2025 | GMT +5
Президент Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шарифга ҳамдардлик телеграммаси йўллади
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистондаги сув тошқинлари ва кучли ёмғирлар оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жароҳатлангани муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдираман ва қайғусга шерикман. Жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилайман, — дейилади телеграммада.
