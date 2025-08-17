Давлат раҳбари Индонезия Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Прабово Субиантони Индонезия Республикаси мустақиллигининг 80 йиллиги билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Астана ва Жакарта ўртасидаги ўзаро англашув ва умумий қадриятларга асосланган ишончли ҳамкорликни юксак қадрлайман. Шунинг учун Сиз билан биргаликда икки мамлакат ўртасидаги дўстона муносабатларни янада ривожлантириш учун барча саъй-ҳаракатларимни ишга солишга тайёр эканлигимни маълум қиламан, — дейилади телеграммада.
Қасим-Жомарт Тоқаев Индонезия Президентининг конструктив сиёсати ва етакчилик фазилатлари туфайли Индонезия Республикаси келажакда ҳам юксак марраларни забт этишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳиндистон Республикаси Мустақиллиги куни муносабати билан Бош вазир Нарендра Модига табрик телеграммаси йўллаган эди.