    Давлат раҳбари Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модини табриклади

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳиндистон Республикаси Мустақиллиги куни муносабати билан Бош вазир Нарендра Модига табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Моди
    Фото: Ақорда

    — Бу кун ҳинд халқининг букилмас руҳини, унинг давлат қурилиши, иқтисодиётни ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтиришдаги ажойиб ютуқларини акс эттиради, — дейилади телеграммада.

    Давлат раҳбари Қозоғистон ва Ҳиндистон ўртасидаги муносабатларнинг моҳиятини ижобий баҳолаб, икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик келгусида ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида ўқитувчиларнинг август конференцияси бўлиб ўтди.

