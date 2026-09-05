Президент Вице-президентнинг ваколатлари тўғрисидаги фармонни имзолади
ASTANА. Кazinform – Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 49-моддаси 3-банди ва “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Конституциявий қонунга мувофиқ, ҚАРОР ҚИЛАМАН:
1. Қозоғистон Республикаси Вице-президенти:
1) давлатнинг ички ва ташқи сиёсати соҳасидаги стратегик ташаббуслар ишлаб чиқилишини таъминлайди ва уларни Қозоғистон Республикаси Президентига тақдим этади;
2) Қозоғистон Республикаси Президенти топшириқлари бўйича Қурултой, Ҳукумат ва бошқа давлат органлари, шунингдек, сиёсий партиялар, жамоат бирлашмалари ва халқаро ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда Президент номидан вакиллик этади;
3) Қозоғистон Республикаси Президенти номидан халқаро тадбирларда иштирок этади;
4) Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди котибиятини бошқаради;
5) Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти фаолиятини назорат қилади;
6) Давлат мукофотлари бўйича комиссия; Фуқаролик масалалари бўйича комиссия; Давлат рамзлари геральдикаси ва идоравий ва унга тенглаштирилган бошқа мукофотлар бўйича республика комиссияси; Чет элда кадрлар тайёрлаш бўйича республика комиссияси; Қозоғистон Республикасининг фан ва техника соҳасидаги Ал-Форобий номидаги давлат мукофотини бериш бўйича комиссия; Қозоғистон Республикасининг адабиёт ва санъат соҳасидаги Абай номидаги давлат мукофотини бериш бўйича комиссия; Ёшлар сиёсати бўйича кенгаш фаолиятини таъминлайди;
7) Қозоғистон Республикаси Президентининг топшириқларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.
2. Ушбу Фармонда белгиланган ваколатларни амалга ошириш учун Қозоғистон Республикаси Вице-президенти:
1) фармойишлар чиқаради;
2) ўз ваколатига кирадиган масалалар бўйича марказий ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларига топшириқлар беради;
3) Қозоғистон Республикаси Қурултойи, Қозоғистон Республикаси Ҳукумати, Қозоғистон Халқ Кенгаши, Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги консультатив-маслаҳат органлари йиғилишларида иштирок этиш;
4) ўз ваколатларига кирадиган масалалар бўйича давлат органлари ва мансабдор шахслардан зарур маълумотлар, ҳужжатлар ва бошқа материалларни сўраш ва олиш;
5) ўз ваколатларига кирадиган масалалар бўйича Қозоғистон Республикаси Президенти ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш, шунингдек, Қозоғистон Республикаси Президенти томонидан қўйилган бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун идоралараро ишчи гуруҳлар тузиш ҳуқуқига эга.
3. Қозоғистон Республикаси Вице-президентининг фаолияти Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси томонидан ташкилий, ҳуқуқий, ахборот, таҳлилий ва бошқа жиҳатларда таъминланиши белгилансин.
4. Қозоғистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига илова қилинган ўзгартиришлар ушбу Фармонга иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати, Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси ва Қозоғистон Республикаси Президенти Ишлар бошқармаси ушбу Фармондан келиб чиқадиган чора-тадбирларни белгиланган тартибда кўрсин.
6. Ушбу Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.
Қозоғистон Республикаси Президенти
Қ. Тоқаев
Астана, Ақорда, 2026 йил 5 сентябрь
№ 1452