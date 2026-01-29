Президент учта агентликнинг функцияларига ўзгаришлар киритди
АSTANА. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашни кучайтиришга қаратилган бир қатор фармонларга ўзгаришлар киритди.
Президент фармони билан учта давлат органининг, хусусан Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлигининг, Рақобатни ҳимоя қилиш ва ривожлантириш агентлигининг ва Молиявий мониторинг агентлигининг функциялари кенгайтирилиб, аниқлаштирилди.
Ҳужжатга кўра, Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлигининг жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши қонунчилик талабларига риоя қилишни назорат қилиш ва кузатиш бўйича ваколатлари аниқлаштирилди. Агентликнинг назорат доирасига Қозоғистоннинг Экспорт-кредит агентлиги, норезидент банклар ва суғурта ташкилотларининг филиаллари, норезидент суғурта брокерлари, шунингдек миллий почта оператори киритилди.
Шунингдек, Рақобатни ҳимоя қилиш ва ривожлантириш агентлигининг функцияларига ҳам ўзгаришлар киритилди. Хусусан, агентликка товар биржалари, товар биржасида фаолият юритувчи ва биржа товарлари билан битим тузувчи биржа брокерлари, шунингдек товар биржаларининг клиринг марказлари жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши қонунчилик талабларига риоя қилишни назорат қилиш вазифаси юклатилди.
Бундан ташқари, агентликка молиявий мониторинг бўйича ваколатли орган билан келишган ҳолда товар биржалари, биржа брокерлари ва клиринг марказлари учун ички назорат қоидаларига қўйиладиган талабларни тасдиқлаш функцияси берилди.
Молиявий мониторинг агентлиги тўғрисидаги низомга ҳам бир қатор ўзгаришлар киритилди. Агентлик жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга алоқадор деб гумон қилинган ҳолларда, жисмоний ва юридик шахслар, шунингдек юридик шахс тузмасдан фаолият юритувчи хорижий тузилмалар ҳақидаги маълумотларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва махсус давлат органларига йўллайди ҳамда бу ҳақда Бош прокуратурани хабардор қилади.
Шунингдек, агентликка ошкора тарзда лавозимли шахсларнинг, уларнинг турмуш ўртоқлари ва яқин қариндошларининг рўйхатини юритиш ва уни шакллантириш тартибини белгилаш ваколати берилди.
Бундан ташқари, жиноий жазосини ўтаб чиққан, лекин судланиши ҳали олинмаган шахсларни терроризм ва экстремизмни молиялаштиришга алоқадор шахслар рўйхатидан чиқариш тартибини белгилаш бўйича нормалар аниқлаштирилди.
Молиявий мониторинг агентлигининг функциялари соя иқтисодиётига қарши кураш чораларини қабул қилиш, молиявий мониторинг соҳасидаги хавфларни баҳолаш ишларини мувофиқлаштириш ва хавфларни камайтиришга қаратилган чораларни амалга ошириш билан тўлдирилди.
Шунингдек, агентликка молиявий мониторинг субъектларининг қонунчилик талабларига риоя қилишини давлат назоратини амалга ошириш, Ҳукуматга тегишли таклифлар киритиш, мижозларни тегишли текшириш тартибини ва шахсий кабинет юритиш қоидаларини белгилаш ваколатлари берилди.
Мазкур Фармон кучга кирди.