Президент Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллигига бағишланган форумда иштирок этди
АSHGABAT. Кazinform — Давлат раҳбари Халқаро тинчлик ва ишонч йили, Халқаро бетарафлик куни ва Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллигига бағишланган форумда иштирок этгани маълум бўлди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов ва Президент Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллиги билан табриклади.
Давлат раҳбари Туркманистоннинг сиёсий мавқеи бутун Евроосиё қитъасининг барқарорлиги ривожланишига катта ҳисса қўшганини таъкидлади. Ушбу форумда кўтарилган ташаббуслар XXI асрда бетарафликнинг маъносига янгича ёндашувни шакллантиради. Қозоғистон Президенти Туркманистоннинг бетараф сиёсий мавқеи туркман халқининг кўп асрлик маданий анъаналари ва маънавий қадриятлари билан уйғун эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев халқаро форумда иштирок этиш учун Конгресс марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.