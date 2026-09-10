Президент Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатларнинг Ички ишлар вазирлари билан учрашди
ASTANА. КAzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ТДТга аъзо мамлакатлар Ички ишлар вазирлари кенгаши арафасида туркий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари раҳбарлари билан учрашув ўтказди, деб хабар берди Ақорда.
Учрашувда Озарбайжон Республикаси Ички ишлар вазири Вилоят Эйвазов, Қирғиз Республикаси Ички ишлар вазири Улан Ниязбеков, Туркия Республикаси Ички ишлар вазири Мустафо Чифтчи, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири Азиз Тошпўлатов, Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазири Ержан Саденов иштирок этди.
Президент туркий давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик йилдан-йилга мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Чунки тарихимиз — яқин, тилимиз ва анъаналаримиз ўхшаш, манфаатларимиз муштарак.
– Туркий давлатлар ташкилоти дўстлигимизни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшади. Қозоғистон ушбу нуфузли тузилма билан ҳар томонлама интеграцияни мустаҳкамлашга катта аҳамият беради. Ташкилотга аъзо давлатлар турли соҳаларда, жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида ҳам ҳамкорликни мустаҳкамламоқда. Шу муносабат билан, Ички ишлар вазирларининг учрашуви, шубҳасиз, алоҳида аҳамиятга эга, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев ҳозирда дунёда кенг кўламли ўзгаришлар рўй бераётганига ва бутун дунё бўйлаб қийинчиликлар кучайганига эътибор қаратди.
— Глобал вазият беқарор ва ўзгарувчан бўлиб қолди. Шунга қарамай, дунё мамлакатлари учун янги имкониятлар очилмоқда. Агар биз замонавий талабларга мос равишда маданиятли мамлакатлар қаторида бўлишни истасак, тез ва қатъиятли ҳаракат қилишимиз керак. Шу мақсадда Қозоғистонда туб ислоҳотлар амалга оширилди. Март ойида мамлакатимизда умуммиллий референдуми бўлиб ўтди ва Конституция қабул қилинди. Конституция фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, Қонун ва интизомни таъминлашни давлатимизнинг мустаҳкам тамойилларидан бири сифатида белгилаб беради. Конституцияга мувофиқ, мамлакатимизда янги сиёсий лавозим — Вице-президент тайинланди. Ҳукуматнинг янги таркиби иш бошлади, — деди Давлат раҳбари.
Президент давлат бошқаруви ва хавфсизлик тузилмасидаги ислоҳотлар ҳақида тўхталди.
— Хусусан, янги давлат органи - Хавфсизлик Кенгаши Аппарати ташкил этилди. Ушбу муассаса глобал ва давлат даражасидаги муаммоларни комплекс таҳлил қилади, миллий хавфсизлик соҳасидаги ишларни мувофиқлаштиради. Бундан ташқари, яқинда юқори маслаҳат органи - Қозоғистон Халқ Кенгаши тузилади. Шундай қилиб, мамлакатдаги ҳокимият тармоқлари тўлиқ янгиланмоқда. Кенг кўламли ўзгаришлар барча соҳаларни, жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини ҳам қамраб олади, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Учрашув якунида Президент қўшни давлатлар раҳбарларига самимий саломларини йўллаб, туркий давлатлар доимо дўстона муносабатларни сақлаб туриши кераклигини таъкидлади.
Тадбирда Туркий давлатлар ташкилоти бош котиби Кубаничбек Омуралиев ҳам сўзга чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Президент «Самруқ-Қазна»нинг 2027-2029 йилларга мўлжалланган 21 трлн тенгелик режаси билан танишди.