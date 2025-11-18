OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:21, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Туркистон вилоятидаги ёнғин муносабати билан ҳамдардлик билдирди

    ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Туркистон вилоятининг Жетисай туманидаги хусусий уйда содир бўлган ёнғин натижасида кўплаб одамларнинг ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси - Матбуот котиби Руслан Желдибай Теlegram-каналида хабар берди.

    У Ҳукумат ва Туркистон вилояти ҳокимига қурбонларнинг қариндошларига барча зарур ёрдамни кўрсатиш ва фожиа юзасидан кенг қамровли тергов ўтказишни топширди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!