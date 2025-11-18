09:21, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Туркистон вилоятидаги ёнғин муносабати билан ҳамдардлик билдирди
ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Туркистон вилоятининг Жетисай туманидаги хусусий уйда содир бўлган ёнғин натижасида кўплаб одамларнинг ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси - Матбуот котиби Руслан Желдибай Теlegram-каналида хабар берди.
У Ҳукумат ва Туркистон вилояти ҳокимига қурбонларнинг қариндошларига барча зарур ёрдамни кўрсатиш ва фожиа юзасидан кенг қамровли тергов ўтказишни топширди.