Президент телерадиокомплексининг кинолекторийси мамлакатнинг барча ҳудудларини айланиб чиқади
ASTANА. Кazinform — 21 май куни Астанада Президент телерадиокомплексининг «Хроникадан – болашаққа» республика кинолекторийси бошланади.
Кенг кўламли лойиҳа мамлакатнинг 20 шаҳрида давом этади ва якуний намойиш 25 сентябрь куни Алматида бўлади.
Кинолекторий маршрути барча вилоят марказларини қамраб олади ва муаллифлик ҳужжатли фильмларини ҳудуд аҳолиси учун иложи борича қулайроқ қилишга қаратилган. Намойишлар вилоят ҳокимликлари кўмагида ҳудудий кинотеатрларда ташкил этилади. Кириш бепул.
Президент телерадиокомплексининг ижодий карвони Қизилўрда, Туркистон, Чимкент, Тараз, Ақтау, Атирау, Орал, Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаев шаҳарларини айланиб чиқади.
Ҳар бир ҳудудда намойишлардан сўнг, томошабинлар Президент телерадиокомплексининг ўз ишлаб чиқариш базаси бўлган Ҳужжатли фильмлар марказининг ижодий жамоаси билан учрашишлари мумкин. Ҳужжатли фильмлар мазмунини муҳокама қилиш томошабинлар ўртасида мамлакатнинг ўтмиши, бугуни ва келажаги ҳақида мазмунли, очиқ мулоқотни яратади.
Кинолекторий тақвими ва намойиш дастури Президент телерадиокомплексининг расмий ресурсларида ва ҳамкор платформаларда эълон қилинади. Томошабинлар тақвим билан олдиндан танишишлари, ўзларига ёққан асарларни танлашлари ва ўз шаҳарларида ўтказиладиган тадбирларда иштирок этишлари мумкин.
Қозоғистон Республикаси Президенти телерадиокомплексининг 30 йиллигини нишонлаш учун «Хроникадан – болашаққа» кенг кўламли таълим лойиҳаси ташкил этилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Президент кино ва санъатнинг миллий ўзликни мустаҳкамлашдаги аҳамиятини таъкидлади.