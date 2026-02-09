Президент телерадиокомплексининг халқаро ҳамкори Тоқаевнинг Покистонга ташрифи ҳақида фильм чиқарди
ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти телерадиокомплексининг ҳамкори Associated Press of Pakistan Қозоғистон Президентининг Покистонга давлат ташрифи ҳақида ҳужжатли фильм чиқарди.
Президент Телерадиокомплекси ҳамкори - Associated Press of Pakistan инглиз тилида «Strategic Partnership: Kazakhstan&Pakistan» ("Стратегик ҳамкорлик: Қозоғистон ва Покистон") номли ҳужжатли лойиҳани тайёрлаб, уни ташкилотнинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида эълон қилди.
Лойиҳа TRK LAB рақамли жамоаси томонидан ишлаб чиқилган ва маҳаллий оммавий ахборот воситалари учун янги форматда амалга оширилган.
Фильмнинг ўзига хос хусусияти - унинг форматида. Биринчи марта Давлат раҳбарининг давлат ташрифининг асосий хулосалари вертикал ҳужжатли форматда, яъни бошловчи ва экрандан ташқари матнсиз тақдим этилди. Фильмда расмий тадбирларнинг таъсирчан, жонли лавҳалари, ноёб саҳна ортидаги лаҳзалар, динамик мусиқий жўрлик ва титрлар қўлланилади.
Замонавий визуал кўриниш ва халқаро формат лойиҳага нафақат қозоғистонлик, балки хорижий аудиториянинг ҳам эътиборини жалб этиш имконини берди, бу Қозоғистон ва Покистон ўртасидаги стратегик шерикликнинг ривожланишини таъкидлайди.
Ҳужжатли фильмнинг тўлиқ версиясини бу ерда кўриш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Покистонга давлат ташрифи билан борган эди.