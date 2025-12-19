Президент Телерадиокомплекси Япониянинг Jiji Press агентлиги билан алоқаларни ривожлантиради
ТОKYО. Кazinform – Бугун Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга расмий ташрифи доирасида ҚР Президенти Телерадиокомплекси ва Япониянинг етакчи ахборот агентлиги Jiji Press ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади.
Ушбу битим икки мамлакат ахборот соҳасидаги ўзаро алоқаларни чуқурлаштиришга қаратилган бўлиб, янгиликлар алмашиш, муҳим воқеаларни биргаликда нашр этиш, шунингдек, иккала оммавий ахборот воситаларининг кенг аудиториясини ўз вақтида, долзарб ва ишончли маълумотлар билан таъминлаш имкониятларини кенгайтиради.
ҚР Теларадиокомплекси Бош директори Раушан Қажибаева таъкидлаганидек, “икки мамлакатнинг етакчи оммавий ахборот воситалари ўртасидаги яқин ҳамкорлик маданий ва гуманитар алоқаларни мустаҳкамлайди ва Қозоғистон ва Япония халқларининг яқинлашишига ҳисса қўшади”.
Ўз навбатида, Jiji Press раҳбарияти ўзаро ҳамкорликка қизиқиш билдирди ва яқин келажакда Қозоғистонга ташриф буюришга тайёрлигини айтди.
2026 йилда томонлар икки мамлакатнинг туризм, инвестиция ва бизнес салоҳиятини ривожлантиришга, шунингдек, профессионал тажриба алмашишга қаратилган бир қатор қўшма лойиҳаларни амалга ошириши кутилмоқда.
ҚР Президенти Телерадиокомплекси мамлакатдаги энг йирик вертикал интеграциялашган медиа компанияси бўлиб, контент ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг барча босқичларини қамраб олади. Телерадиокомплекс таркибига республика Jibek Joly телеканали ва радиоси, Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime халқаро телеканаллари, Кazinform халқаро ахборот агентлиги ва Ҳужжатли фильмлар маркази киради.
Жижи Пресс Япониядаги энг йирик ва энг нуфузли ахборот агентликларидан бири бўлиб, 1945-йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Агентликнинг Япониянинг барча префектураларида 20 дан ортиқ хорижий бюролари ва ваколатхоналари мавжуд.
Jiji Press материаллари япон ва инглиз тилларида нашр этилади ва япон ва халқаро аудитория учун тезкор ва ишончли маълумотларнинг асосий манбаи ҳисобланади. Агентликнинг ҳамкорлари қаторига Agence France-Presse, Reuters, Xinhua ва бошқа етакчи жаҳон ахборот агентликлари киради.
Эслатиб ўтамиз, Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзолади.