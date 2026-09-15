Президент Телерадиокомплекси ва Жанубий Кореянинг Aju News Corporation компанияси Осиё ахборот маконида ягона медиа тармоғини яратади
ASTANA. Kazinform — Бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Корея Республикасига давлат ташрифи давомида ҚР Президенти Телерадиокомплекси ва Жанубий Кореянинг энг йирик мультимедиа ва нашриёт компанияси Aju News Corporation ўртасида Ҳамкорлик ва ўзаро англашув меморандуми имзоланди.
Ҳужжат ҚР Президенти Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва Aju News Corporation раиси ва асосчиси Квак Ён Гиль томонидан имзоланди.
Келишув доирасида томонлар оммавий ахборот воситалари ташкилотлари ўртасида профессионал алоқаларни фаол ривожлантириш, ахборот алмашинувини кенгайтириш ва телевидение, рақамли медиа ва мультимедиа контентида қўшма лойиҳалар ишлаб чиқариш ниятида.
Раушан Қажибаеванинг сўзларига кўра, Президент Телерадиокомплекси ушбу ҳамкорликни юқори сифатли халқаро медиа мулоқотини ривожлантиришга узоқ муддатли инвестиция сифатида кўради.
— Ҳамкорлигимизнинг асосий йўналиши кенг қозоқ ва корейс аудиторияси учун қизиқарли бўлган контент ишлаб чиқаришга замонавий ёндашувлар алмашинувидир, — деди ҚР Президенти Телерадиокомплекси директори.
Квак Ён Гиль таъкидлаганидек, оммавий ахборот воситалари Қозоғистон ва Корея Республикаси ўртасида ишончли кўприкка айланиши мумкин.
— Профессионал алмашинувлар, қўшма ахборот лойиҳалари ва маданий ташаббусларни илгари суриш орқали оммавий ахборот воситалари мамлакатларимиз ўртасидаги шериклик ва ишончни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшиши мумкин, — деб таъкидлади Aju News Corporation раиси.
Меморандумни амалга ошириш Қозоғистон кун тартибининг Осиё ахборот маконидаги иштирокини кенгайтиради ва иккала мамлакатдаги аудиторияга Қозоғистон ва Корея Республикасининг ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий ривожланиши бўйича тегишли материаллардан фойдаланиш имконини беради.
Корея оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни ривожлантириш ҚР Президенти Телерадиокомплексининг халқаро ҳамкорлар сафини кенгайтириш ва Атлантика океанидан Тинч океанигача бўлган қитъа бўйлаб ягона ҳамкорлик тармоғини яратиш бўйича кенг қамровли дастурининг бир қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, Президент Телерадиокомплексининг халқаро ҳамкор тармоғи ҳозирда дунёнинг турли минтақаларидан тахминан 70 та хорижий оммавий ахборот воситаларини бирлаштиради. Буларга CMG, ТАСС, Al Jazeera, Yonhap, Kyodo, Jiji Press, Agenzia Nova, Anadolu Agency, ANI, Associated Press of Pakistan, BRICS TV ва бошқа ОАВлар киради.
Маълумот учун:
ҚР Президенти Телерадиокомплекси Қозоғистондаги энг йирик вертикал интеграциялашган медиа компанияси бўлиб, барча оммавий ахборот воситаларида медиа контентини ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклига эга. Компания тузилмасига Jibek Joly телеканали ва қозоғистонлик аудитория учун шу номдаги радиостанция, Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime халқаро каналлари, Каzinform халқаро ахборот агентлиги, Ҳужжатли фильмлар маркази ва TRKLAB рақамли бўлими киради.
Aju News Corporation — Кореянинг энг йирик медиа конгломератларидан бири бўлиб, у пан-Осиё ахборот агентлиги Aju Press, Кореянинг биринчи иқтисодиётга йўналтирилган AI Business Channel телеканали, Dongbangseong медиа платформаси, Aju Business Daily, Economic Daily, Aju Law & Politics рақамли ва босма нашрларини, шунингдек, ўзининг АI лабораториясини ўз ичига олади. Компаниянинг контенти корейс, инглиз, хитой, япон ва вьетнам тилларида нашр этилади. Унда Жанубий Корея ва Осиёдаги сиёсий, иқтисодий, саноат ва маданий воқеалар ёритилади.