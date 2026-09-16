Президент Телерадиокомплекси ва энг қадимги инглиз тилидаги The Korea Times нашри медиа ҳамкорликни ривожлантиришга келишди
ASTANA. Kazinform - Бугун Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Корея Республикасига давлат ташрифи доирасида Президент телерадиокомплекси ва Кореянинг энг қадимги инглиз тилидаги нашри The Korea Times ўртасида меморандум имзоланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ахборот ва таҳлилий материалларни мунтазам равишда алмашиш, контентни ўзаро тарғиб қилиш, шунингдек, қўшма медиа лойиҳаларни амалга оширишдан иборат бўлади.
Меморандум The Korea Times аудиториясига Қозоғистон ҳақида ишончли маълумотларни биринчи манбадан олиш, Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплекси томошабин ва ўқувчиларига эса Жанубий Корея ва Осиё-Тинч океани минтақасидаги воқеалар ҳақида эксклюзив таҳлилий материаллардан фойдаланиш имконини беради.
Учрашув давомида Президент телерадиокомплекси вакиллари нуфузли хорижий медиа билан барқарор ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш телерадиокомплекс учун муҳим эканини таъкидлади.
Президент телерадиокомплексининг The Korea Times билан ҳамкорлиги тажриба алмашиш, долзарб медиа лойиҳаларни тайёрлаш ва халқларимизнинг бир-бири ҳақида янада чуқурроқ тасаввурга эга бўлиши учун самарали майдонга айланади.
The Korea Times президенти О Ён Чжиннинг айтишича, янги келишувлар Қозоғистон ва Корея Республикаси ўртасидаги муносабатларни янада ривожлантиришга хизмат қиладиган амалий ҳамкорлик учун муҳим асос бўлади.
“Қозоғистон ва Корея Республикаси иқтисодиётдан тортиб маданий-гуманитар алмашинувларгача бўлган турли йўналишларда стратегик шерикликни йўлга қўймоқда. Бугун эса Қозоғистон-Корея алоқаларини, жумладан, медиа соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун янги истиқболлар ва катта имкониятлар очилмоқда”, — деди О Ён Чжин.
Меморандумнинг имзоланиши Президент телерадиокомплекси фаолиятининг халқаро йўналишини ривожлантиришдаги навбатдаги қадам бўлди.
Эслатиб ўтамиз, ҳозирги вақтда Президент телерадиокомплексининг халқаро ҳамкорлар тармоғи дунёнинг турли минтақаларидаги қарийб 70 та хорижий медиа тузилмани бирлаштиради. Улар қаторида CMG, ТАСС, Al Jazeera, Yonhap, Kyodo, Jiji Press, Agenzia Nova, Anadolu Agency, ANI, Associated Press of Pakistan, BRICS TV ва бошқа оммавий ахборот воситалари бор.
ҚР Президенти Телерадиокомплекси Қозоғистондаги энг йирик вертикал интеграциялашган медиа компанияси бўлиб, барча оммавий ахборот воситаларида медиа контентини ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклига эга. Компания тузилмасига Jibek Joly телеканали ва қозоғистонлик аудитория учун шу номдаги радиостанция, Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime халқаро каналлари, Каzinform халқаро ахборот агентлиги, Ҳужжатли фильмлар маркази ва TRKLAB рақамли бўлими киради.
The Korea Times — Кореянинг энг қадимги ва энг нуфузли инглиз тилидаги кундалик нашрларидан бири бўлиб, 1950 йилда ташкил этилган ва йирик миллий медиагуруҳ HankookIlbo таркибига киради. Нашр мамлакатнинг ташқи дунё билан асосий инглиз тилидаги ахборот кўприги сифатида фаолият юритиб, сиёсат, иқтисодиёт, бизнес, халқаро муносабатлар ва маданиятни чуқур ёритишга ихтисослашган.