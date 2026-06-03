Президент Телерадиокомплекси Санкт-Петербургда медиада СИдан фойдаланиш тажрибасини тақдим этди
ASTANА. Кazinform – Бугун Санкт-Петербургда МДҲга аъзо давлатлар ахборот агентликлари раҳбарлари кенгашининг (МДҲ Ахборот кенгаши) ХХХIV йиғилиши бўлиб ўтди.
Иштирокчилар замонавий медиа технологияларидан, жумладан, сунъий интеллектдан фойдаланиш, шунингдек, тарқатилаётган маълумотларнинг ишончлилигини таъминлаш ва оммавий ахборот воситалари ишида профессионал ва ахлоқий стандартларга риоя қилиш масалаларини муҳокама қилишди.
Йиғилишда сўзга чиққан ПТРК бошқарувчи директори Роберт Мурадян Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 2026 йилни Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилганини таъкидлади. Телеканаллар, ахборот агентлиги ва радио, TRKLAB рақамли лабораторияси ва Ҳужжатли фильмлар марказини ўз ичига олган Президент Телерадиокомплекси контент ишлаб чиқаришга сунъий интеллект воситаларини фаол равишда жорий этмоқда.
Р. Мурадяннинг сўзларига кўра, 2025 йилда Jibek Joly канали рақамли саводхонлик бўйича онлайн дарслар билан телевизион лойиҳани ишга туширди. Ушбу лойиҳанинг барча 100 та эпизоди фақат нейрон тармоқлари ва генератив видео асосида яратилган. Сунъий интеллект қозоқ ва рус тилларида ҳам видео, ҳам дубляжни тақдим этди.
Бу йил Jibek Joly яна бир ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳани амалга оширди. Машҳур рус анимацион сериали "Фиксики" биринчи марта сунъий интеллект томонидан яратилган имо-ишора тили таржимаси билан тўлиқ таъминланди. Яна иккита лойиҳа устида ишлар олиб борилмоқда, уларнинг аудио ва видеолари тўлиқ нейрон тармоқлари томонидан тақдим этилади. Нейронлар шунингдек, Ҳужжатли фильмлар маркази ва TRKLAB рақамли лабораторияси томонидан яратилган архив контентини тиклашга ёрдам бермоқда.
Р. Мурадян шунингдек, "фактларни якуний текшириш, материалларни таҳририй баҳолаш, журналистика стандартларига риоя қилиш ва нашр этиш учун масъулият ҳар доим халқ зиммасида" эканлигини таъкидлади.
Учрашув иштирокчилари рақамли трансформация, сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланиш ва МДҲ мамлакатлари медиа маконида дезинформация тарқалишига қарши курашиш соҳасида амалий тажриба алмашиш муҳимлигини таъкидладилар.
Муҳокама Ҳамдўстлик мамлакатлари давлат ахборот агентликлари ва медиа тузилмалари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва профессионал алоқаларни чуқурлаштиришга қизиқишни тасдиқлади.
ПХИФ-2026 доирасида бўлиб ўтган МДҲга аъзо давлатлар ахборот агентликлари раҳбарлари кенгашининг (МДҲ Ахборот Кенгаши) ХХХIV йиғилишида Озарбайжон, Беларусь, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.