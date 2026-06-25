Президент Телерадиокомплекси мутахассислари давлат мукофотлари билан тақдирландилар
ASTANA. Kazinform — 28 июнь — ОАВ вакилларининг касб байрами арафасида Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ходимлари давлат мукофотлари билан тақдирландилар. Тегишли фармонни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев имзолади.
Маҳаллий журналистика ва телевидение ривожига қўшган ҳиссаси учун Jibek Joly телебошловчиси Айгул Мукей "Парасат" ордени билан тақдирланди.
Шунингдек, Президент Телерадиокомплексининг катта оператори Жанабай Ахметов ва Jibek Joly телеканалининг бошқарувчи директори ўринбосари Айнур Иманғали «Ерен еңбегі үшін» медали билан тақдирландилар.
Бу - Президент Телерадиокомплексининг Қозоғистон оммавий ахборот воситалари ривожига қўшган ҳиссасига берилган юқори баҳо ва унинг жамият ва давлат ҳаётидаги муҳим ролининг яққол намойишидир.
Таъкидлаш жоизки, бу йил Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси 30 йиллиги нишонланмоқда. 1996 йилда Давлат раҳбарининг фармони билан ташкил этилган ушбу тузилма мустақил Қозоғистон ахборот маконида ўзига хос вазифани бажариб келмоқда. Дастлаб, Президентга маълумот берувчи ихтисослашган ресурс бўлган ушбу тузилма сўнгги 30 йил ичида йирик медиа-холдингга айланди ва мамлакат ахборот хавфсизлиги ва тарихий хотирасини шакллантиришда муҳим рол ўйнади.
ҚР Президенининг Телерадиокомплекси - Қозоғистондаги энг йирик медиа компанияларидан биридир.
Бугунги кунда Телерадиокомплекс таркибига қуйидагилар киради: Jibek Joly республика телеканали ва Jibek Joly радиоси Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime халқаро телеканаллари, Kazinform халқаро ахборот агентлиги ҳамда Ҳужжатли фильмлар маркази.