Президент стол тенниси усталари билан суҳбатлашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Стол тенниси бўйича Қозоғистон Республикаси Президентининг очиқ кубогига ташриф буюрди, деб хабар берди Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент кубогининг асосий тадбирларидан бири - жаҳон стол тенниси усталари иштирокидаги шоу-матчни томоша қилди.
Президент Олимпия чемпиони Сюй Синь (ХХР), жаҳон чемпиони ва Олимпия ўйинлари совриндори Шлагер Вернер (Австрия), жаҳон чемпионлари Фан Бо (ХХР) ва Чу Се Хёк (Корея Республикаси) каби стол тенниси усталари билан суҳбатлашди.
Биринчи марта ўтказилаётган турнирда дунёнинг 14 мамлакатидан 300 дан ортиқ спортчи иштирок этмоқда. Улар орасида ITTF рейтингига кўра энг яхши 100 теннисчи қаторига кирган ўйинчилар ва Қозоғистоннинг машҳур спортчилари бор.
Эслатиб ўтамиз, Президент Трампнинг махсус вакили ва АҚШ Давлат котиби ўринбосари билан учрашди.