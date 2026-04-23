Президент Саудия Арабистони Подшоҳи ва Валиаҳд шаҳзодасидан хат олди
ASTANА. Кazinform – Подшоҳ Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд ва Саудия Арабистони Валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон бин Ол Сауд Давлат раҳбарига хат йўллади, деб хабар берди Ақорда.
Саудия Арабистони Подшоҳи, Икки муқаддас масжид қўриқчиси Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд ва Саудия Арабистони Валиаҳд шаҳзодаси, Бош вазир Муҳаммад бин Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд ўз хатларида Яқин Шарқдаги мураккаб вазият муносабати билан Қозоғистон Президентининг Подшоҳликка кўрсатган ёрдами ва тилаклари учун миннатдорчилик билдиришди.
— Подшоҳ ва Валиаҳд шаҳзода икки дўст давлат ўртасидаги муносабатларнинг чуқурлигидан далолат берувчи позицияни юқори баҳоладилар ва умумий манфаатларга мувофиқ барча соҳаларда ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ниятларини тасдиқладилар, — дейилади хабарда.
Шунингдек, улар Давлат раҳбарига сиҳат-саломатлик ва Қозоғистон халқига фаровонлик тилашини етказдилар.
Эслатиб ўтамиз, Президент Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлар раҳбарлари кенгашининг йиғилишини ўтказди.