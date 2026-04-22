Президент Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлар раҳбарлари кенгашининг йиғилишини ўтказди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Ақордада Халқаро Оролни тежаш жамғармаси Давлат раҳбарлари кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтди.
Давлат раҳбари саммитда иштирок этгани учун Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон раҳбарларига миннатдорчилик билдирди.
– Бугунги йиғилиш минтақанинг барқарор ривожланиши тамойилларига содиқлигимизни, прагматик ва ўзаро келишилган экологик кун тартибини илгари суришни тасдиқлайди. Ушбу йиғилишда биз Жамғармани ривожлантириш истиқболларини муҳокама қиламиз ва Орол денгизи ҳавзаси экотизимини сақлаб қолишга қаратилган умумий ечимларни аниқлаймиз. Бу кенг кўламли халқаро масала бўлгани учун кўплаб давлатлар ва халқаро ташкилотлар бизнинг ишимизга эътибор қаратмоқда. Оролни қутқариш масаласи кўп йиллардан бери минтақада ва бутун дунёда муҳокама қилиниб келинмоқда. Минтақанинг барқарорлиги ва фаровонлигини таъминлаш умумий ва эришиладиган вазифадир. Умид қиламанки, ушбу учрашув ҳамкорликни мустаҳкамлашга янги туртки беради ва минтақа мамлакатларига фойда келтиради, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари Ақордага ташриф буюрди.