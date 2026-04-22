OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:50, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари Ақордага ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform – Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилиши иштирокчилари Ақордага ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари Ақордага ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Мартабали меҳмонларни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Мирзиёев
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Жапаров
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Эмомали Раҳмон
    Фото: Ақорда

     

    Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилиши иштирокчилари биргаликда суратга тушдилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Грузия Президенти Михаил Кавелашвили билан учрашув ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Орол денгизи Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!