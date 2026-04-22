Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари Ақордага ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform – Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилиши иштирокчилари Ақордага ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Мартабали меҳмонларни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.
Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилиши иштирокчилари биргаликда суратга тушдилар.
