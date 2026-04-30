Президент Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавровни қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарига миннатдорчилик билдириб, Қозоғистон ва Россия ўртасидаги муносабатлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ривожланаётганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент аввал эришилган келишувларни олий даражада аниқ амалга ошириш, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестициявий, маданий ва гуманитар алоқаларни янада мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлади.
Учрашувда Россия Президенти Владимир Путиннинг май ойи охирида Қозоғистонга ташрифига тайёргарлик кўриш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбари Астана ушбу тадбирга алоҳида аҳамият беришини таъкидлади.
— Биз ушбу ташрифни жорий йилги икки томонлама кун тартибидаги энг муҳим тадбир деб биламиз. Биз ушбу ташриф икки мамлакат ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларини ривожлантиришда муҳим рол ўйнашига ишонамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Сергей Лавров Давлат раҳбарини Россия Президентининг ташрифига тайёргарлик ишларининг бориши ҳақида хабардор қилди.
Шунингдек, у Қозоғистон ва Россия ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликнинг асосий масалалари ҳукуматлар ва ташқи ишлар вазирликлари даражасида ишлаб чиқилаётганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сергей Лавров халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашишди.
