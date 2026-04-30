Президент Япония Парламентининг Қозоғистон билан дўстлик лигаси раисини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Ясутоши Нишимурани Япония Парламентининг Қозоғистон билан дўстлик лигаси раиси этиб тайинлангани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда ўзаро ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари, парламентлараро алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Президент Япония Қозоғистоннинг Осиёдаги асосий ва ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади.
Давлат раҳбари ўтган йили Токиога расмий ташрифи натижасида эришилган келишувларнинг амалга оширилишига тўхталиб, икки томонлама савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни ошириш учун катта имкониятлар мавжудлигига эътибор қаратди.
— Биз Токио билан кенгайтирилган стратегик шерикликни чуқурлаштиришга катта аҳамият берамиз. Мен ўтган йили Японияга расмий ташриф буюрдим. Унинг натижалари Қозоғистон-Япония муносабатларини янги босқичга кўтарди. Ташриф доирасида биз ҳурматли Санаэ Такаичи хоним билан икки томонлама муносабатларнинг барча соҳаларини қамраб олувчи қўшма баёнот имзоладик. Ташриф давомида савдо, фан ва таълим, рақамлаштириш, экология ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида 17 та муҳим идоралараро ҳужжат тасдиқланди. Икки мамлакат бизнес вакиллари турли соҳаларда умумий қиймати 3,7 миллиард долларга тенг 60 дан ортиқ ҳужжат имзолади. Биз Токиода Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитини муваффақиятли ўтказдик. Ушбу ҳамкорликдаги учрашув, шубҳасиз, минтақалараро алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшди, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари саммит келгуси йили Астанада бўлиб ўтишини ва унга тайёргарлик аллақачон бошланганини эслатди.
Президент ва Дўстлик лигаси раиси маданий ва гуманитар алоқаларни ҳам муҳокама қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонда япон маданияти ва анъанавий спорт турларига, айниқса сумо ва дзюдога қизиқиш ортиб бораётганини таъкидлади ва қозоғистонлик сумо курашчиси Кимбозан Харуки (Ерсин Балтағул) нинг ютуқларини таъкидлади.
Ясутоши Нишимура Давлат раҳбарига учрашув учун вақт ажратгани учун миннатдорчилик билдирди. Япония Парламенти ҳам Қозоғистон билан кўп қиррали ҳамкорлик доирасини кенгайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.