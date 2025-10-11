OZ
    14:24, 11 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент «Нура» туманидаги Greenline бульварни кўздан кечирди

    ASTANA. Kazinform — 3,8 гектар майдонни эгаллаган объектда ишларнинг биринчи босқичи якунланди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Президент «Нұра» ауданындағы Greenline бульварын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Бу ерда пиёдалар ва велосипедчилар йўлаклари, меъморий шакллар ва сунъий сув ҳавзалари мавжуд.

     

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбарига Астана шаҳридаги ободонлаштириш ишлари ҳақида маълумот берилди.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел бульвар Greenline в районе «Нура»
    Фото: Акорда

    Женис Қасимбекнинг айтишича, айни пайтда пойтахтда 170 та жамоат жойлари ва ҳовлиларини ободонлаштириш бўйича комплекс дастур амалга оширилмоқда. Бу ишлар Ботаника боғи, Триатлон боғи, Отатурк, Тинчлик ва тотувлик, Президент боғлари ҳамда шаҳарнинг асосий кўчаларида олиб борилмоқда.

    Президент «Нұра» ауданындағы Greenline бульварын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, «Мыңжылдық» хиёбонини ободонлаштириш концепцияси ишлаб чиқилган. Есил дарёси қирғоғини реконструкция қилиш ишлари якунланмоқда.

    Давлат раҳбари шаҳар инфратузилмасини яхшилаш, аҳоли учун замонавий, қулай ва экологик тоза муҳит яратиш бўйича ишларни давом эттириш бўйича топшириқлар берди.

