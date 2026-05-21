Президент "Мустақилликнинг 35 йиллиги. Туркия-Қозоғистон муносабатлари" китоби ғояси муаллифини мукофотлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга тақдим этилган "Мустақилликнинг 35 йиллиги. Туркия-Қозоғистон муносабатлари" китобининг тузучиси ва ғоя муаллифи, Туркия Адолат ва тараққиёт партияси (AK Parti) раисининг ўринбосари — Туркий давлатлар билан алоқалар бошқармаси раиси Куршод Зорлу II даражали “Достық” ордени билан тақдирланди.
Эслатиб ўтамиз, юқорида тилга олинган китоб биринчи марта Қозоғистон Республикаси Давлат раҳбарига Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған томонидан 14-15 май кунлари Қозоғистонга давлат ташрифи чоғида совға қилинган эди. Қозоқ ва турк тилларида нашр этилган 10 нафар академик ва муаллифнинг илмий ва таҳлилий материаллар тўплами энди рақамли платформаларда мавжуд.
Шуни таъкидлаш жоизки, китобга сўзбоши Туркия Республикаси Президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг ўзи томонидан ёзилган.
- Биз Туркия ва Қозоғистон ўртасидаги муносабатлар келгуси даврда янада мустаҳкамланиб, чуқурлашишига ишонамиз. Бундай ишлар, шубҳасиз, ўзаро тушунишни мустаҳкамлашда, ҳамкорлик имкониятларини кенгайтиришда, умумий тарих ва келажак ҳақидаги тасаввурни мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди. Икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар Туркий Давлатлар Ташкилоти доирасида кўп томонлама ҳамкорлик механизмлари орқали икки томонлама ўлчамдан ташқарига чиқди. Ҳурматли бовурим, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг доно ва узоқни кўра билган раҳбарлиги туфайли бу муносабатлар ўзаро саъй-ҳаракатларимиз натижасида янги туртки олди, - деб ёзди Р. Эрдоған ўзининг кириш сўзида.
Бугун Ақордада Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев К. Зорлуга II даражали “Достық” орденини топширди.
- Президен Жаноби Олийлари, ушбу муҳим кунда мени бундай юксак мукофотга лойиқ деб билганингиз учун Сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бундан ташқари, Президентимиз Р. Эрдоғаннинг самимий саломларини етказмоқчиман. Ўтган ҳафта Президентимизнинг Қозоғистонга юқори даражадаги ташрифи амалга ошди. Ушбу ташриф давомида Сиз дунёда биринчи бўлиб мамлакатимиз раҳбарига Qoja Ahmet Yasaui орденини топширдингиз. Бунинг учун сизга чуқур миннатдорчилигимизни билдирамиз. Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги биродарлик мустаҳкамлансин. Қозоғистон халқи гуллаб-яшнасин, — деди Туркия Адолат ва тараққиёт партияси (AK Parti) раисининг ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, биринчи сонли Qoja Ahmet Yasaui ордени Туркия Президентига берилиши ҳақида ёзган эдик.