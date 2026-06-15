Президент Мудофаа вазирига Қуролли кучларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш бўйича кўрсатма берди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Мудофаа вазирлигининг йил бошидан бери фаолияти натижалари, ҳарбий хизматчиларни ижтимоий ҳимоя қилиш ва ҳарбий хизматнинг нуфузини ошириш бўйича ишлар ҳақида ҳисоботни тинглади.
Мудофаа вазири Даурен Қосанов Президентга Қуролли кучларнинг жанговар тайёргарлиги, Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасидаги тадбирлар, автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ва вазирликнинг рақамли инфратузилмасини ривожлантириш ҳақида маълумот берди.
Шунингдек, у ҳарбий бошқарув органлари ўртасидаги алоқани таъминлаш ва қўшинларнинг жанговар салоҳиятини мустаҳкамлашга қаратилган "Батыл тойтарыс – 2026" стратегик қўмондонлик-штаб машқларига тайёргарлик ишларининг бориши ҳақида маълумот берди.
У Голан тепаликларида иккинчи миллий контингентнинг миссиясини муваффақиятли якунлагани ва учинчи контингентнинг ротацияси бошланганлиги, шунингдек, халқаро ҳамжамият томонидан Қозоғистон ҳарбий хизматчиларининг тинчлик ва хавфсизликка қўшган ҳиссаси юқори баҳолангани ҳақида хабар берди.
Давлат раҳбарига чақирув кампанияси ва ҳарбий хизматчилар мавқеини ошириш бўйича амалга оширилган ишлар ҳақида маълумот берилди.
Ёш авлодни тарбиялаш масалаларига, хусусан, 21-27 июнь кунлари Бурабайда "Айбын - 2026" халқаро ҳарбий-ватанпарварлик ёшлар йиғинини ўтказишга тайёргарлик кўришга эътибор қаратилди.
Давлат раҳбари Қуролли кучларнинг жанговар тайёргарлик тизимини такомиллаштириш, армияни рақамли равишда ўзгартириш ва мамлакат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор вазифаларни қўйди.