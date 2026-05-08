KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Москвада Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Москвада Ғалабанинг 81 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Kazinform

    – Кремль Қозоғистон Президентига ушбу қарор учун миннатдорчилик билдирди ва унинг Москвага амалий ташрифини дўстона қадам деб атади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ташриф доирасида Владимир Путин билан учрашиши режалаштирилган.

    Давлат раҳбарлари Россия Президентининг май ойи охирида Қозоғистонга ташрифи олдидан стратегик ҳамкорликнинг асосий масалаларини муҳокама қиладилар, — деб ёзган Айбек Смадияров.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари “Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисида”ги Қозоғистон Республикасининг Конституциявий қонунини имзолади.

    Ақорда Россия Улуғ Ватан уруши Ғалаба куни Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф